روسيا تغلق الحدود مع بيلاروسيا

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين أن روسيا قررت إغلاق الحدود مع بيلاروسيا.وقال ميشوستين في اجتماع مع نواب الوزراء، اليوم الاثنين: "نحن باستمرار، اعتمادًا على تطور الوباء، نغلق حدودنا. أولًا وقبل كل شيء، فعلنا ذلك مع الصين ودول آسيوية أخرى كانت أول من واجه هذا التهديد، لقد وضعنا قيودا على حركة النقل الجوي إلى دول الاتحاد الأوروبي عندما بدأ الفيروس في الانتشار وأوقفنا تحرك الأجانب عبر حدود بولندا والنرويج وألغينا رحلات السكك الحديدية مع لاتفيا ومولدوفا وأوكرانيا.،وقررنا أيضًا إغلاق الحدود مع بيلاروسيا لتحرك الناس، واتخذت عددًا من الخطوات الاستباقية الأخرى".وأعلنت شركة سكك الحديد الروسية، في وقت سابق، أنها ستعلق الرحلات الدولية إلى كل من مولدوفا وأوكرانيا ولاتفيا بعد إعلان الأخيرتين تعليق رحلات القطار لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.كما كان قد أوعز ميشوستين، بتعليق مرور المواطنين الأجانب مؤقتًا عبر الحدود مع بولندا والنرويج، حسبما أعلن على موقع الحكومة.