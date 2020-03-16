وفاة عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني بكورونا

توفي عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، آية الله هاشم بطحائي، فجر اليوم الاثنين، جراء إصابته بفيروس "كورونا".وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن "ممثل أهالي طهران في مجلس خبراء القيادة آية الله هاشم بطحائي، توفي فجر اليوم عن عمر ناهز 79 عاما، بعدما أصيب مؤخرا بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)".