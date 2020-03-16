كونتي: الأسابيع المقبلة ستشهد ذروة انتشار كورونا في إيطاليا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي،، أن خطر فيروس كورونا الحقيقي لم يظهر بعد، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد الخطر الأكبر داخل البلاد.وقال كونتي، اليوم الاثنين، لم نصل إلى ذروة انتشار فيروس كورونا في البلاد والأسابيع المقبلة ستشهد الخطر الأكبر.وكانت أعلنت السلطات الإيطالية، السبت الماضي، ارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا بفيروس كورونا إلى 1441 حالة.وقالت السلطات في بيانها إن الإصابات تخطت حتى الآن الـ 21 ألف حالة، وما زال العدد مستمرا في الزيادة.