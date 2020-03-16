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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محمد بن زايد: الإمارات ستحفز الاستثمار في ظل مخاوف كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:07 ص
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد
وكالات
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قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد اليوم الاثنين، إن السلطات في الإمارات العربية المتحدة ستدعم الاقتصاد عبر تسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية مع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ويوم السبت أعلن مصرف الإمارات المركزي عن حزمة بقيمة 27 مليار دولار لاحتواء تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقال محمد بن زايد إن السلطات تخطط لتحفيز القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية.

وأضاف أن لجنة جديدة برئاسة دائرة المالية وعضوية البنوك المحلية ستقوم بمتابعة "برامج الإقراض للشركات المحلية في أبوظبي في ظل الظروف الراهنة".

كما قال إن برامج التحفيز في أبوظبي "تمثل دعامة وضمانة للاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة".

وأضاف "وجهت باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية
لأبوظبي، وأخذ تدابير إضافية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية في الإمارة وإعطاء الأولوية للشركات الناشئة في ضوء التحديات الحالية".

وأعلنت الإمارات يوم الأحد عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 98.

وأغلقت أبوظبي مراكز ترفيهية ووجهات جذب سياحية رئيسية يوم السبت، بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي وعالم فيراري أبوظبي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الإمارات ستوقف إصدار تأشيرات الدخول، باستثناء تلك المخصصة للدبلوماسيين الأجانب، اعتبارا من يوم الثلاثاء.

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