الأرصاد: طقس اليوم دافئ.. والقاهرة 23 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد ، أن يشهد اليوم الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا والرياح خفيفة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة كثيفة صباحا والرياح خفيفة.وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة ، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تصل والرياح خفيفة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىدرجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 23درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 22درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 22درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 21درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 والعظمى 21درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 09 والعظمى 17درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 21درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 25درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 21درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 19درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 23درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 25درجات الحرارة فى السويس الصغرى 15 والعظمى 24درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 22درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 22درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 23درجات الحرارة فى نخل الصغرى 09 والعظمى 21درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 17 والعظمى 25درجات الحرارة فى طابا الصغرى 15 والعظمى 24درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 06 والعظمى 17درجات الحرارة فى الطور الصغرى 15 والعظمى 26درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 27درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 17 والعظمى 28درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 26درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 13 والعظمى 25درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 25درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 12 والعظمى 24درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 12 والعظمى 24درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 14 والعظمى 23درجات الحرارة فى قنا الصغرى 14 والعظمى 26درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 15 والعظمى 29درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 17 والعظمى 30درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 15 والعظمى 27درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 17 والعظمى 29درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 21 والعظمى 28درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 20 والعظمى 27درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 20 والعظمى 27درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 26