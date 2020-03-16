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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يطلق ثلاثيات «أحد الابن الضال»

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:00 ص
تواضروس
تواضروس
مونيكا جرجس
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أطلق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثلاثيات أحد الابن الضال.

وقال البابا تواضروس الثاني، في ثلاثيته: أحد ابن الضال له ثلاثة صفات وهى الأب المحب والابن التائب والأخ الرافض.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدأت الصوم الكبير والمعروف بصوم القيامة، والذي يستمر لمدة 55 يومًا.

ويمتنع فيه الأقباط عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفين بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

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