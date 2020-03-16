تحذير: النقود تنقل كورونا

يمكن أن تكون النقود وسيلة لنقل عدوى فيروس كورونا، فبعد استخدامها، يجب ألا تلمس وجهك وتغسل يديك على الفور، وفقًا لتقارير هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" وتوصيات منظمة الصحة العالمية.وقال تقرير الهيئة: "لا تقدم منظمة الصحة العالمية توصيات صارمة بعدم استخدام النقود، ولكن من الناحية النظرية يمكن أن تكون النقود أيضًا قناة لنقل الفيروسات، إن الفيروسات تظل نشطة على الورق والبلاستيك لبعض الوقت".وأشارت الهيئة إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الورق لمدة من ثلاثة إلى أربعة أيام، على البلاستيك - حتى تسعة أيام.عند استخدام جهاز الصراف الآلي، يوصى بالحذر عند كتابة كلمة السر، كما تعتبر المدفوعات دون لمس هي الأكثر أمانًا.وقال الهيئة إنها تنصح أيضًا بمسح الهواتف الذكية بالمطهرات بانتظام.