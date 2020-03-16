الكنيسة الكاثوليكية بمصر تطلق مبادرة «الصلاة من أجل كورونا»

خصصت الكنيسة الكاثوليكية بمصر؛ اليوم الاثنين؛ للصلاة من أجل العالم ومصر بشأن انتشار فيروس كورونا.وقالت الكنيسة الكاثوليكية بمصر على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": تطلق مبادرة الصلاة من أجل مصر والعالم أن يحمينا الرب من وباء كورونا، فشارك معنا الصلاة مسيحي أو مسلم؛ والكل يتضرع ويطلب من الله الرحمة وأن يمحو عنا هذا الوباء.