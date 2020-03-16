تركيا ترصد 12 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الإثنين، إن بلاده رصدت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 18 وذلك في أكبر زيادة يومية منذ الإعلان عن أول حالة في الأسبوع الماضي.وقال الوزير إن اثنتين من الحالات الجديدة ترتبطان بأول حالة إصابة في البلاد بينما تعود الحالات الأخرى لسبعة وافدين من أوروبا وثلاثة من الولايات المتحدة.وكان تركيا أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن رصد أول حالة إصابة بالفيروس.