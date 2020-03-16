رجائى عطية: رئيس لجنة انتخابات المحامين أبلغ مندوبى بفوزى

قال المحامي رجائي عطية، نقيب المحامين الجديد وفق نتائج الفرز الأولية: «إنني لست محدث نعمة ومن مثلي لا بد أن يتصرف بوقار»، وذلك في رده على ما توارد بشأن ذهابه إلى مقر النقابة اليوم.وكشف «رجائي»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أبلغ مندوبي في مقر اللجنة المشرفة بنجاحي، وقال نصا: «اطمئنوا فالأرقام لا تكذب وهناك اتفاق معكم بعدم اعتماد الفاكسات المرسلة من اللجان الفرعية».وتابع: «بالفعل سبق وأن اتفقت مع عبد الحليم علام وإبراهيم سعودي ورئيس هيئة النيابة الإدارية، بعدم اعتماد الفاكسات، وذلك بسبب احتمالية تزويرها، وهناك بعض المحاضر لم تصل بعد».واستكمل: «النتيجة فيما يخص النقيب محسومة ولكن هناك محاضر لم تصل خاصة من اللجان النائية كالتالي في أسوان أو مطروح، وحينما تصل جميعا سوف يتم إعلان النتيجة».وعلق: «لا يصح أن يذهب رجائي إلى مقر النقابة قبل إعلان النتيجة رسميا، وحينما يتم الإعلان رسميا سوف اتواجد في مقر النقابة العامة».