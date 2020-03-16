الأنبا إبراهيم اسحق يناشد باتباع التوجيهات الصحية بشأن كورونا

أكد الأنبا ابراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر إن، العالم يمر بظروف استثنائية حرجة والمتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، مطالبًا بالتماسك العائلي والمواظبة على الصلاة معًا، خاصة خلال زمن الصوم الأربعيني استعدادًا لعيد القيامة المجيد.وقال في بيان، نطالب بنعمة التجديد الروحي الحقيقي للجميع وللعالم بأكمله لتحقيق الخير لجميع البشر ونموهم الإنساني.وحث على اتباع التوجيهات والتعليمات الصحية، الصادرة من الرئاسات التابعين لها مدنية كانت أو كنسية، لتفادي أي أخطار ومضاعفات تهدد حياة الأشخاص والجماعات.