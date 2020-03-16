رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن تنجح فى إنقاذ مسنة الشرقية

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:31 ص
جريدة الدستور
ولاء جمال
طباعة
اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أن، فريق التدخل السريع التابع للوزارة وفريق أطفال بلا مأوى، بالتعاون مع مديرية التضامن فى محافظة الشرقية، نجحوا في الوصول الى الحاجة عايدة التي انتشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتى انهار جزء من منزلها بسبب هطول الأمطار والسيول على المحافظة خلال الأيام الماضية.

وأضافت الوزارة أنه، على الفور تحرك الفريق إلى مكان البلاغات التي وصلت للوزارة وبالفعل تم الوصول إلى السيدة المسنة.

وفرق التدخل السريع تم تزويدها بالبطاطين والمعونات والوجبات المناسبة لمواجهة موجة الطقس السيئ وتقديم الخدمات اللازمة لتقدم للمشردين وفاقدي الرعاية الأسرية وأي شخص يحتاج إلى رعاية أو تدخل عاجل وهى حاليًا تتواجد بدورها بالشارع لتقديم الرعاية اللازمة ويمكن التواصل مع فريق التدخل السريع للابلاغ عن الحالات من الخط الساخن للوزارة (16439) و(16528).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تمدد الدولة فترة تعليق الدراسة؟.. وزير التعليم يجيب

مسؤول أمريكى: اختبار أول جرعة تجريبية للقاح كورونا

قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة اليوم

الخشت يمنح الموظفات الحاضنات إجازة خلال فترة تعليق الدراسة

الصور

image description

حملات لتطهير السفن وأرصفة ميناء دمياط (صور)

image description

توافد المحامين على انتخابات النقابة بمحكمة الجيزة (صور)

image description

النصب بـ«كورونا».. عطارون يبيعون الوهم تحت طاولة الوباء (فيديو)

image description

شوارع القاهرة تعود إلى الحياة

image description

تشييع جثامين ضحايا منطقة الزرايب بـ15 مايو

الأكثر قراءة

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

عمرو أديب للمواطنين: «بتضحكوا علينا؟ لو بإيدي أرجع الدراسة تاني»

هل تمدد الدولة فترة تعليق الدراسة؟.. وزير التعليم يجيب

«في 10 ثوانٍ».. كيف تتأكد من عدم إصابتك بـ«كورونا»؟ (فيديو)

إنفوجراف

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

image description

نصائح يجب اتباعها أثناء تناول الوجبات في المطاعم (إنفوجراف)

image description

كيف تصنع مطهرًا يدويًا في المنزل؟

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

أمريكا: المستشفيات ستواجه صعوبات في التعامل مع كورونا

كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار الثوم

دراسة صادمة: كورونا ينتشر قبل ظهوره على المريض

مشكلة تساقط الشعر وأحدث الطرق للتغلب عليها.. الدكتور مصطفى زيدان يوضح

منوعات

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

5 خطوات لتعقيم هاتفك المحمول للوقاية من فيروس كورونا

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

النمسا تحظر التجمعات

مقالات الرأي
ماجد حبته
منابر المساجد.. للأطباء فقط
مؤمن المحمدي
أساطير الأولين
د. منى حلمى
هذا الصباح.. «القهوة» لن تصلح ما أفسده الليل
عمرو خالد
دعاء رفع البلاء والكرب والغم «١-٢»
المزيد

الثقافة

جولة فى فنون العرض المسرحى جديد للباحث جمال المراغى

غدًا.. الكتابات النسوية ومبادرات حقوق المرأة بمكتبة مصر الجديدة

ورشة الزيتون الأدبية تحتفى بتجربة سلوى بكر الإبداعية

شربل داغر عن كتابه «قِيافة الأثر»: وثيقة مرورى فى قصائدى