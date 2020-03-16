التضامن تنجح فى إنقاذ مسنة الشرقية

اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أن، فريق التدخل السريع التابع للوزارة وفريق أطفال بلا مأوى، بالتعاون مع مديرية التضامن فى محافظة الشرقية، نجحوا في الوصول الى الحاجة عايدة التي انتشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتى انهار جزء من منزلها بسبب هطول الأمطار والسيول على المحافظة خلال الأيام الماضية.وأضافت الوزارة أنه، على الفور تحرك الفريق إلى مكان البلاغات التي وصلت للوزارة وبالفعل تم الوصول إلى السيدة المسنة.وفرق التدخل السريع تم تزويدها بالبطاطين والمعونات والوجبات المناسبة لمواجهة موجة الطقس السيئ وتقديم الخدمات اللازمة لتقدم للمشردين وفاقدي الرعاية الأسرية وأي شخص يحتاج إلى رعاية أو تدخل عاجل وهى حاليًا تتواجد بدورها بالشارع لتقديم الرعاية اللازمة ويمكن التواصل مع فريق التدخل السريع للابلاغ عن الحالات من الخط الساخن للوزارة (16439) و(16528).