كوريا الجنوبية تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال اليوم السابق.وأوضح مركز تدابير الحجر الصحي، اليوم الإثنين، أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 74 حالة خلال أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 8.236 حالة حتى فجر اليوم.وظل عدد الإصابات الجديدة بكورونا أقل من 100 حالة لليوم الثاني حيث سجل 76 حالة في يوم السبت.وجاءت 42 حالة في مدينة دايجو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي(35 حالة و7 حالات على التوالي)، فضلا عن 20 حالة في إقليم كيونغ كي و6 حالات في سيئول وحالة في كل من بوسان وسيجونغ على التوالي.ووصل إجمالي عدد الإصابات في مدينة دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي إلى 7،230 حالة(6،066 حالة و1.164 حالة على التوالي).وبلغ العدد المتراكم في عدد الإصابات 253 حالة في سيئول ويليها إقليم كيونغ كي(231 حالة) وإقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي (115 حالة) وبوسان (107 حالات) وإقليم كيونغ سانغ الجنوبي (85 حالة) وسيجونغ (40 حالة) وإقليم تشونغ تشيونغ الشمالي(31 حالة) وإنتشون(30 حالة) وإقليم كانغ وون (29 حالة) وأولسان (28 حالة) ودايجون(22 حالة) وكوانغ جو(16 حالة) وإقليم جولا الشمالي (7 حالات) وإقليم جولا الجنوبي (4 حالات) وجيجو (4 حالات).ومثلت نسبة النساء من إجمالي حالات الإصابة 61.52% مقابل 38.48% للرجال.وحسب الفئة العمرية، جاء عدد الإصابات في العشرينات من العمر بنسبة 28.08%(2.313 حالة) في صدارة القائمة، وتلاهم في الخمسينات بنسبة 19.24%(1.585 حالة) والأربعينات بنسبة 13.93%(1.147 حالة) والستينات بنسبة 12.43(1.024 حالة).ولم يشهد عدد حالات الوفاة تغييرا حتى منتصف ليلة يوم الأحد، غير أنه تم تأكيد حالة وفاة في إقليم كيونغ سانغ الشمالي صباح اليوم، مما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 76 حالة.وتخطى عدد حالات الشفاء ألف حالة، حيث سجل 303 حالات شفاء جديدة خلال أمس ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1.137 حالة حتى فجر اليوم.ووصل عدد الذين خضعوا لفحوصات فيروس كورونا إلى 274.504 أشخاص بمن فيهم المصابين المؤكدين، وجاءت النتائج لـ251.297 شخصا سلبية، وينتظر 14.971 شخصا آخرين نتائجهم.يشار إلى أن مركز تدابير الحجر الصحي يعلن عن التطورات الأخيرة بكورونا في الساعة العاشرة صباحا(وفقا للعدد المسجل حتى منتصف الليل).