الرئيس الكولومبى يفرض قيودًا على دخول الاجانب لبلاده

قرر الرئيس الكولومبى إيفان دوك أمس الأحد فرض قيود على دخول الاجانب وغير المقيمين الى كولومبيا، وذلك بغرض السيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وذكرت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية أن الرئيس الكولومبى قرر ايضا ضرورة خضوع جميع المواطنين العائدين أو الأجانب الذين كانوا مقيمين فى البلاد فى الماضى لحجر صحى لمدة 14 يوما، على ان يبدأ تطبيق جميع هذه الاجراءات الوقائية اعتبارا من اليوم الاثنين.

وكان الرئيس الكولومبى قد اعلن أول أمس السبت إغلاق حدود بلاده مع فنزويلا لاحتواء فيروس كورونا المستجد بعد أن بلغ عدد حالات الاصابة المؤكدة بهذا الفيروس 34 حالة، طبقا لأرقام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الكولومبية.