اليوم.. عقد شراكة بين التموين وشركة فرنسية لإدارة أسواق الجملة

تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام الوزارة لتوقيع عقد الشراكة بين الوزارة وإحدى الشركات الفرنسية لإدارة أسواق الجملة.وتهدف الشراكة لتقديم نتائج ومخرجات المرحلة الأولى من دراسة الدعم الفنى لرفع كفاءة منظومة أسواق الجملة، وبتمويل مقدم من قبل وكالة التنمية الفرنسية وبرعاية السفارة الفرنسية بالقاهرة، انطلاقًا من توجيهات رئيس الجمهورية بالسعى قدمًا لتحديث وتنظيم أسواق الجملة فى ربوع البلاد، مما سينعكس على توفير السلع للمواطنين بكميات كبيرة وتخفيض أسعارها وبما يخدم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030.وسيشهد حضور اللقاء كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة، كما سيشهد اللقاء رئيس شركة رانچيس الفرنسية ونائبة لإدارة أسواق الجملة ورئيس قطاع الاسواق الخارجية، إضافة إلى حضور السفير الفرنسى بالقاهرة ورئيس وكالة التنمية الفرنسية.