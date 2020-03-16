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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: خلال عام 80% من البريطانيين سيصابون بالكورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:00 ص
جريدة الدستور
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كشف تقرير سري لوكالة الصحة العامة في إنجلترا، والذي كان موجهًا إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية، أن فيروس كورونا المستجد سيستمر في المملكة المتحدة حتى الربيع المقبل، ويمكن أن يؤدي إلى إدخال ملايين الأشخاص إلى المستشفيات.

التقرير الذي اطلعت عليه صحيفة "الجارديان" البريطانية، يعد الاعتراف الأول من قادة المنظومة الصحية الذين يتعاملون مع كورونا، بأن الفيرس سيستمر لسنة وسيشكل ضغطًا إضافيًا على السلطات الطبية المثقلة بالفعل.

واقترح الخبراء في الوكالة على الحكومة البريطانية، الاستعداد لإصابة نحو 80% من المواطنين بفيروس كورونا خلال هذه الفترة.

ووصف البروفيسور كريس ويتتي، كبير المستشارين الطبيين للحكومة، هذا الرقم سابقًا بأنه أسوأ سيناريو واقترح أن الرقم الحقيقي سيكون أقل من ذلك، لكن تقرير الوكالة رجح إصابة أربعة من كل خمسة من السكان بالفيروس.

وجاء في التقرير: "من المتوقع أن يصاب 80٪ من السكان بمرض (كوفيد 19) في الأشهر الاثني عشر القادمة، وما يصل إلى 15٪ (7.9 مليون شخص) قد يحتاجون إلى دخول المستشفى".

وأعلنت المملكة المتحدة، أمس الأحد، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بمرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وجاء في بيان لوزارة الصحة البريطانية: "توفي 14 شخصا آخرين بعد إصابتهم بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 35 حالة".

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