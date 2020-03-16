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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإعلان عن حالة الطوارئ فى أجزاء من أستراليا بسبب «كورونا»

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:18 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت ولاية فيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ للتعامل مع انتشار فيروس كورونا المستجد في أستراليا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أعلنت فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان وعاصمتها ملبورن، والمناطق المحيطة بالعاصمة كانبرا هذا الإجراء بعد وفاة شخصين آخرين بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وقال دانيال أندروز رئيس وزراء فيكتوريا إن "الصلاحيات لم تستخدم من قبل. آمل أن يعطي ذلك، شعورًا واضحًا حقًا بشأن الطبيعة غير المسبوقة لحالة الطوارئ الصحية العامة هذه، هذا تحد كبير حقًا".

ومن المقرر أن تستمر حالة الطوارئ في فيكتوريا أربعة أسابيع على الأقل ابتداء من منتصف نهار اليوم الإثنين (0100 بتوقيت جرينتش).

وهذا يعني أن الضباط الذين لديهم صلاحيات في فيكتوريا يمكنهم عزل الأماكن والأشخاص، واحتجازهم، وتقييد الحركة، ومنع دخول الأماكن لحماية الجمهور.

ويوجد في أستراليا أكثر من 300 حالة اصابة مؤكدة بكوفيد 19، وتوفي 5 أشخاص بسبب الفيروس، بما في ذلك الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما الليلة الماضية.

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