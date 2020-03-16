غدًا.. الكتابات النسوية ومبادرات حقوق المرأة بمكتبة مصر الجديدة

ضمن احتفالات اليوم العالمي للمرأة، تعقد بمكتبة مصر الجديدة بهليوبوليس، في الخامسة والنصف من مساء غدا الثلاثاء ندوة بعنوان "الكتابات النسوية ومبادرات حقوق المرأة" والتي تحاضر فيها الإذاعية والباحثة رباب كما، والتي سبق ونشر لها عدة كتب من بينها تاريخ العلمانية في مصر، دولة الإمام، نساء في عرين الأصولية، ومؤخرًا صدر لها كتاب خطاب السلفية وأثرها في الثقافة الجماهيرية، ويصدر لها قريبًا كتاب النساء والمواريث في تونس.يشار إلى أن، الأمم المتحدة اعتمدت في 1945 يوم 8 مارس من كل عام للاحتفال بيوم المرأة العالمي، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة، لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.بينما تحتفل مصر بيوم المرأة في السادس عشر من مارس من كل عام٬ وهو التاريخ الذي يواكب استشهاد مجموعة من السيدات المصريات في ثورة 1919 وهن: نعيمة عبد الحميد، وحميدة خليل، وفاطمة محمود، ونعمات محمد، وحميدة سليمان، ويمنى صبيح.