المؤشر نيكى يرتفع 0.89% فى بداية التعامل بطوكيو

سجل المؤشر نيكي القياسي صعودًا كبيرًا في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وارتفع نيكي 0.89 في المئة مسجلًا 17586.08 نقطة، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.53 في المئة إلى 1268.39 نقطة.وعلي صعيد آخر، هبطت سوق الأسهم الأسترالية المتقلبة بنسبة 6 بالمئة وسط حالة من الذعر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.يشار الي أن مؤشر أيه.إس.إكس 200 الرئيسي لبورصة سيدني للأوراق المالية سجل انخفاضًا ملحوظًا بمقدار 336.8 نقطة أو اكثر من 6 بالمئة إلى 5202.5 وذلك بعد ساعتين من افتتاح التعاملات اليومية للأسواق صباح اليوم الاثنين.