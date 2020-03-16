بايدن وساندرز يهاجمان طريقة إدارة ترامب لملف كورونا

هاجم جو بايدن وبيرني ساندرز، خلال مناظرة ثنائية بينهما في سياق حملة الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة، طريقة إدارة الرئيس دونالد ترامب في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" اعتبر بايدن ان من الضروري إعلان "الحرب" على الفيروس و"القيام بما هو أكثر بكثير مما فعله هذا الرئيس"، في اشارة الى ترامب. وقال نائب الرئيس الاميركي السابق "كنتُ سألجأ إلى الجيش على الفور، الجيش لديه القدرة على بناء مستشفيات بسعة 500 سرير تحتاجها" البلاد.من جهته، اتهم ساندرز ترامب بـ"تقويض" عمل الخبراء، وقال: "علينا إسكات هذا الرئيس الآن".وألغى المرشحان تجمعات انتخابية، فيما أرجأت ولايتان هما لويزيانا وجورجيا الانتخابات التمهيدية، على خلفية تفشي الوباء الذي اودى ب57 أميركيًا حتى الآن وشلّ الحياة اليومية في كافة أنحاء البلاد.وفرضت العديد من الولايات والمدن قيودًا على التجمعات وأغلقت المدارس التي تستخدم عادة كمراكز اقتراع، في محاولة لاحتواء الوباء.ويتنافس بايدن، الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي، وساندرز الذي يصنف نفسه بـ"الديموقراطي الاجتماعي"، لمواجهة ترامب في انتخابات نوفمبر.