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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية توسع نطاق تطبيق تدابير الحجر الصحى المشدد

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:49 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أوضح رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونج سي-جيون، اليوم الاثنين، أن الحكومة الكورية الجنوبية وسعت نطاق تطبيق تدابير الحجر الصحي المشددة على الوافدين من جميع الدول الأوروبية ابتداء من اليوم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "يونيهاب" قال جيونج في اجتماع عقده صباح اليوم إن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ينتشر في أوروبا بوتيرة سريعة، وأمر الوزارات المعنية مثل: الصحة والخارجية بمراجعة ما إذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات إضافية لمنع دخول فيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يرتفع فيه عدد حالات الإصابة بشكل حاد في الدول الأوروبية.

واعتزمت الحكومة الكورية الجنوبية في اليوم السابق تطبيق تدابير الحجر الصحي المشددة على جميع الوافدين من الخارج موسعة نطاقها من 9 دول وهي: الصين واليابان وإيران وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا وهولندا.

وجاء هذا القرار مع الاعتقاد بأن فيروس كورونا أصبح وباء عالميًا، ولهذا فقد تكون تدابير الحجر الصحي المشددة المطبقة حاليًا على الوافدين من بعض الدول المعينة غير فعالة.

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