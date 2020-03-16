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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرتغال تغلق حدودها مع إسبانيا أمام السياح

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:45 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا أن بلاده ستغلق حدودها مع إسبانيا أمام السياح لمدة شهر على الأقل لكبح فيروس «كورونا» المستجد.

وقال «كوستا»، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، إن البضائع والأشخاص الذين يسافرون لأسباب مهنية سيسمح لهم بعبور الحدود، لكن السياح لن يسمح لهم بذلك.

وأضاف كوستا: «لن تكون هناك سياحة بين البرتغال وإسبانيا في الأشهر المقبلة».

ومع 288 حالة وفاة من أصل 7753 إصابة، تُعَدّ إسبانيا ثاني أكثر الدول الأوروبية تأثرًا بالفيروس والرابعة على مستوى العالم، كما أحصت البرتغال من جهتها حتى الآن 245 إصابة لكنها تعتقد أن هناك أكثر من 2200 «حالة مشتبه فيها».

وأعلنت الحكومة البرتغالية الجمعة حال الطوارئ التي تشمل تعبئة الدفاع المدني وقوات الأمن وتطبيق حزمة إجراءات استثنائية بهدف السيطرة على فيروس كوفيد-19.

وقال وزير الداخلية إدواردو كابريتا «تسري حال الطوارئ فورا وتستمر حتى 9 أبريل، لكن يمكن تمديدها».

وأعلنت حال الطوارئ سابقا في البرتغال خصوصا لمكافحة حرائق الغابات أو تجنب نقص الوقود خلال إضراب سائقي شاحنات نقل المحروقات.

وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلنت الحكومة البرتغالية مساء الخميس نحو ثلاثين إجراء استثنائيا بينها إغلاق المدارس والحضانات والجامعات.

ومنعت السلطات أيضا التجمعات التي تشمل أكثر من ألف شخص في أماكن مغلقة، أو أكثر من 5 آلاف شخص في الهواء الطلق.

ويضاف إلى ذلك غلق الملاهي الليلية، ومنع نزول ركاب السفن السياحية في الموانئ البرتغالية وتعليق الزيارات لدور المسنين.

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