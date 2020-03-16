لجنة انتخابات المحامين: إعلان النتيجة الرسمية ظهر اليوم

قال المستشار أحمد أبو دقة، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، إنه نظرًا لوجود العديد من الإجراءات التي لم استيفائها بعد، فقد تقرر تأجيل إعلان النتائج النهائية لانتخابات النقابة على منصب النقيب وعضوية المجلس إلى ظهر اليوم الإثنين.وطالب "أبو دقة:، المحامين المتجمعين بمقر النقابة العامة برمسيس بضرورة إخلاء المقر.وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين، هدّدت بالامتناع عن ممارسة دورها في فرز الأصوات الانتخابية وإعلان النتيجة بعد اقتحام مقرها من قبل بعض مؤيدي سامح عاشور.وأكد رئيس اللجنة، أن ما شهدته الانتخابات اليوم أضرّ بصورة المحامين في نظري وذلك بعد تجمهر عدد من أنصار سامح عاشور المرشح على مقعد نقيب المحامين أمام مقر النقابة العامة، ما أدى لحدوث مناوشات بين مؤيدي ومعارضي عاشور أمام النقابة العامة؛ بسبب رغبة أنصاره الدخول لمقر الاقتراع وسط رفض من أمن النقابة.