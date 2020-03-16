ورشة الزيتون الأدبية تحتفى بتجربة سلوى بكر الإبداعية

تنظم ورشة الزيتون الأدبية٬ فى السابعة مساء اليوم الإثنين٬ احتفالية ثقافية بالتجربة الإبداعية للكاتبة والقاصة سلوى بكر.يشارك في الاحتفالية عدد كبير من الباحثين والنقاد والكتاب٬ وتقديم شهادات عن مسيرتها، وقراءات نقدية في كافة إبداعاتها، وتدير الاحتفالية وتقدمها الكاتبة الروائية أماني الشرقاوي، ومن أبرز المشاركين الناقدة والقاصة اعتدال عثمان، والناقد الدكتورة أماني فؤاد.يشار إلي أن سلوى بكر، كاتبة روائية اتكأت علي التاريخ في أكثر من عمل روائي لها٬ وكان آخرها رواية «دماتيوس الألماسي»، والتي صدرت في 232 صفحة، ضمن سلسلة روائع الأدب العربي٬ التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة.كما سبق وصدر لها روايات: «البشموري٬ سواقي الوقت٬ وصف البلبل٬ كوكو سودان كباشي٬ العربة الذهبية لا تصعد إلي السماء٬ نونة الشعنونة٬ الصفصاف والآس»، بالإضافة إلي المجموعات القصصية: «حكاية بسيطة٬ مقام عطية٬ زينات في جنازة الرئيس٬ إيقاعات متعاكسة» وغيرها.