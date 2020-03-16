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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يسجل 12 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» ويتحرك لدعم الاقتصاد

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:23 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أكد الأردن رصد 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورنا، وذلك مع إعلان البنك المركزي عن إجراءات لمساعدة الشركات المتعثرة وقطاع السياحة المتضرر بشدة جراء الأزمة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اتخذت المملكة إجراءات لمكافحة انتشار الفيروس، بما شمل قيودًا أكثر صرامة بإغلاق كل الحدود، وحظر كل الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارًا من الثلاثاء.

وصرح مسؤولون أردنيون، بأن الإجراءات غير المسبوقة التي شملت إغلاق مدارس وحظر صلاة الجماعة في المساجد اتخذت بسبب انتشار المرض بوتيرة سريعة في مصر وسوريا والعراق، وكلها دول جوار للأردن.

وأبقت الحكومة على الحدود مفتوحة أمام عمليات الشحن التجارية وطمأنت من يكدسون السلع الغذائية بأن البلاد لديها مخزونات من السلع الأساسية تكفي لمدة ستة أشهر.

وأغلق الأردن كل المواقع السياحية، وفي مقدمتها مدينة البتراء في جنوب البلاد، وغادر آلاف السائحين الأجانب المملكة في الأيام القليلة الماضية، وتراجعت نسب الإشغال بالفنادق بدرجة كبيرة.

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