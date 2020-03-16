شربل داغر عن كتابه «قِيافة الأثر»: وثيقة مرورى فى قصائدى

يصدر قريبًا عن دار خطوط للنشر والتوزيع، أحدث إبداعات الكاتب والشاعر اللبناني شربل داغر٬ تحت عنوان «قِيافة الأثر: سِيرَتي تَتَفقّد قصيدتي»، حيث يشتمل الكتاب على قصائد مختارة من شعر «داغر»، ودراسة نقدية للدكتور عبد الدين حمروش، الشاعر والجامعي المغربي، عن العلاقات البنائية بين شعر شربل داغر وسيرته الذاتية، والغلاف للفنان بسام حمدان.وعن الكتاب يقول «داغر»: «اخترتُ، لهذا الكتاب، قصائد من مجموعاتي الشعرية المختلفة، وطلبتُ له رابطًا، وهو أن يكون مجتمعًا حول: سيرتي في شعري، ولكن كيف يمكن القيام بذلك؟ هل هو ممكن؟ أفي مقدوري اختيار هذه القصائد بيُسر؟ هل تكون كلُّ قصيدةٍ مختارةٍ استجابةً لقصدٍ مسبَقٍ تعينَ في الإقبال على سيرتي (على أجزاء فيها)؟ الشاعر قد ينطلق من واعز، من خيار، ولكن هل تكون القصيدة - وقد اكتملتْ دورةُ انتظامِها - صورةً لفظية ومادية لما كانت عليه في اندفاعتها؟ .مثلُ هذه الأسئلة (وغيرها) لا يزعجني، ولا يبلبل كلمتي هذه، ما دام أنني اعتبرتُ دومًا أن "القصيدة لذاتها"، وأنها ليست مقتنى الشاعر: هو مقتنيها بالمعنى الشعري، بالمعنى القانوني، ولكن ليس بالمعنى «الهوياتي»، إذا جاز القول.كيف لا، وقد تحدثتُ، في غير مقال ومقابلة، عن أنني «أزور» قصيدتي، وأن لها كيانها بالتالي! يمكن اعتبار هذا الكتاب وثيقة مروري في قصائدي، لا وثيقة اعترافي أو بَوْحِي، كان لي، في هذه القصائد، دليل، وهو أنني ابتدأتُ عددًا من هذه القصائد إثر قرار: التكلم عن «درج حبيب» في قريتي في قصيدة «وليمة قمر»؛ أو عن «شارع خليل البدوي» حيث أمضيتُ طفولتي وقسمًا من مراهقتي في بيروت في قصيدة «الشارع»؛ أو عن «مقهى كلوني» بباريس في قصيدة «المقهى جريدة» وغيرها.هذه الابتداءات - إذا جاز القول - انطلقتْ منها القصائد، مثل غرضٍ في السرد الذاتي، إلا أنها لم تتقيد بها تقيدَ الكاتب إذ يكتب سيرته الذاتية، فالشاعر، إذ يتذكر، قد يتخيل ابتداء مما يبدأ منه: يرغب في أن يبني من هذا كله موضوعًا شعريًّا، وفق عناصر المتخيل الشعري والبنائي، لهذا لا أسمي هذا الكتاب: سيرة شعرية، وإنما قصائد تتجول في سيرتي، بصحبتي: شاعرًا، أكثر مني الإنسان الذي كنتُ عليه».