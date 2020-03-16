مسؤول أمريكى: اختبار أول جرعة تجريبية للقاح فيروس كورونا

أفاد موقع "سكاي نيوز عربية "، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أن مسؤول أمريكي، أعلن عن موعد اختبار أول جرعة لقاح لفيروس كورونا.وقال المسؤول، إنه سيتم اختبار أول جرعة تجريبية للقاح فيروس كورونا سريريا اليوم الإثنين.وفي سياق متصل، قال الدكتور تيدروس أدهانوم رئيس منظمة الصحة العالمية، إن هناك حالات أكثر يتم الإبلاغ عنها، بالمقارنة مع ما أبلغت عنه الصين في ذروة الأزمة، مشيرًا إلى أن هناك دول كثيرة تتصرف وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، الخاصة للاستعجال والاحتواء، ومعظم الدول لديها خطط محلية، ومعظمات تقوم بمقاربة متعددة القطاعات، وتعمل على تعزيز الاختبارات.وأشار إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد على احتواء فيروس كورونا، مؤكدًا أن الحجر الصحي لا يكفي، وكذلك عزل الناس اجتماعيا لا يكفي، ولا بد من اتخاذ المقاربة الكاملة.وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في العاصمة السويسرية بجنيف، والخاص بكشف تطورات فيروس كورونا، أن أي دولة تعيش تجربة تشبه ما حدث في دولة أخرى، وتقول بأنها لن تصاب فهي مخطئة في ذلك، فتجربة الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة تُظهر بجلاء.