تسجيل أول حالة إصابة بـ«كورونا» فى الجيش الأمريكى

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الإثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد على متن إحدى سفنه الحربية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، كان الجيش الأمريكي قرر وقف السفر الداخلي للجنود والمدنيين العاملين بوزارة الدفاع وأسرهم، مع بعض الاستثناءات للحد من انتشار فيروس كورونا.ويبرز القرار مدى قلق الجيش الأمريكي والمسافات التي عليه أن يقطعها لمحاولة حماية أكثر من مليون جندي عامل في أنحاء العالم.وجاء في مذكرة وقعها ديفيد نوركويست نائب وزير الدفاع إن استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد 2019 (كوفيد-19) يستلزم فرض قيود فورية على انتقالات أفراد وزارة الدفاع الداخلية.وقال البنتاجون إن إحصاء الجيش الأمريكي لعدد جنوده العاملين بالخدمة والذين أصيبوا بفيروس كورونا أقل على الأرجح من العدد الحقيقي.