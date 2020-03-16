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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

غدا افتتاح معرض استيعادي لأعمال الفنان رضا عبد السلام

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:41 ص
الفنان رضا عبد السلام
الفنان رضا عبد السلام
نضال ممدوح
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يفتتح فندق هيلتون دريم، في السابعة من مساء غدا الثلاثاء٬ المعرض الاستيعادي للفنان رضا عبد السلام٬ والذي يعرض فيه لمحات من تاريخه الفني الذي امتد على مدار سنوات من التجريب التشكيلي.

رضا عبد السلام رسام ومصور ولديه تجارب فى مجال التشكيلات النحتيه، ويولي اهتماما كبيرا بالتعبير عن مضامين إنسانية وجمالية.

ويمثل له الإنسان والبيئة المحلية الساحلية والشعبية والواقع الحياتى المعاصر، مصادر إبداع غنية يستمد منها مفرداته وإلهاماته وصيغ التعبير المختلفة، حيث إن كل معرض من معارضه الخاصة يمثل حالة جمالية خاصة تعكس فكرا وروحا قلقة، حزينة، ساخرة ومرحة أحيانا تتسم بقوة التعبير اللوني والتصميم والتنوع التقني للوسائط المختلفة، فهو ذو نزعة تجريبية خلاقة وثقافة كولاجية.

وأعماله الفنية تعكس ولعه بالمواد والخامات وصياغتها على نحو غير مسبوق، حيث تتداعى وتتجاور عناصر الأشكال في زخم وتآلف يفصح عن رؤى وأحاسيس وإسقاطات لا شعورية تعكس وتؤكد في الوقت ذاته على تقاربات الروح والمادة والمرئي واللامرئى والمجهول والمعلوم وحقائق الحياة الغائبة، الغامضة، التي لا يدرك سرها وسحرها إلا في فضاءات الفن الخلاق.

وعن عالمه الإبداعي يقول «عبد السلام»: حين التحقت بالفنون الجميلة وتعلمت مهارات فن الرسم والتصوير أصبحت قادرًا على التعبير بهما عن الموضوعات المختلفة، عندئذ أدركت بوضوح حقيقة الجمال فى الطبيعة٬ الحقيقية الداخلية التى تظهر تحت شفافية الشكل٬ كالنظام والطاقة والدقة والتماثل والتوافق وثراء عناصر الأشكال وتنوعها والبساطة والتعقيد والصفاء والنقاء والبدائية وشراكة الإنسان للطبيعة وهيمنته عليها بلا حدود».

ويضيف: «كل ذلك وغيره جعلنى أبادر بتكرار المحاولة ثانية مع شيء من التأمل والتركيز والعمل المتواصل مستخدمًا هذه المرة ألوان الأكريلك والألوان الزيتية للحصول على نتائج مختلفة لعلى أضيف شيئًا جديدًا لم أستطع تحقيقه من قبل فى لوحاتى السابقة».

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