الصين تسجل 14 وفاة بـ«كورونا» خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أن الصين تعلن وفاة 14 حالة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وتسجل 16 إصابة جديدة.وكانت الحياة قد عادت إلى طبيعتها واستؤنفت أعمال الإنتاج بشكل كامل في منطقة شينجيانج الصينية منذ أيام في الوقت الذي لم تسجل فيه المنطقة حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لمدة 23 يومًا متتاليًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.