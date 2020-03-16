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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حالة طوارئ فى لبنان.. «لا تغادروا منازلكم»

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:22 ص
جريدة الدستور
وكالات
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طلبت الحكومة اللبنانية، من المواطنين البقاء في منازلهم لمدة أسبوعين في إطار "حالة طوارئ صحية" للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" اتخذت الحكومة اللبنانية سلسلة من الإجراءت للحد من تفشي فيروس كورونا، في مقدمتها إغلاق مطار بيروت الدولي اعتبارًا من 18 مارس 2020 حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد في 29 مارس 2020 والسماح للبنانيين بالعودة إلى لبنان حتى تاريخ 18 مارس.

كما قرر مجلس الوزراء اللبناني إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس، باستثناء ما تقتضيه ضرورات العمل في بعض الوزارات والإدارات العامة، وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي ومؤسسة كهرباء لبنان ومصرف لبنان والمصارف والصيارفة.

ونص إعلان التعبئة أيضًا على تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية، باستثناء المطاحن والأفران وكل ما يرتبط بتصنيع وبيع المواد الغذائية والاستهلاكية والمنتجات الزراعية.

وكلف مجلس الوزراء السلطات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة العسكرية والأمنية، القيام بالمقتضى القانوني لتنفيذ هذه القرارات.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المتسجد، الأحد، إلى 99 إصابة.

وفي الوقت الذي تكثف فيها السلطات من إجراءات منع انتشار فيروس كورونا، أعلن الرئيس ميشال عون حالة طواريء طبية في البلاد، ودعا المواطنين إلى العمل من المنازل.

وحذر مسؤولون في قطاع الصحة من أن أي انتشار أوسع للوباء يمكن أن يقوض بشدة الموارد الطبية الشحيحة في البلاد بعد شهور من نقص العملة الصعبة الذي أثر سلبا على الإمدادات.

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