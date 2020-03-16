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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس لجنة انتخابات المحامين: هناك محاولات لتعطيل عملية الفرز

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:22 ص
المستشار أحمد أبو
المستشار أحمد أبو دقة
الحسين عبيد و محمد جعفر
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قال أحمد أبو دقة، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، إن المناوشات التي تحدث الآن داخل مقر اللجنة العامة المقصود منها إلغاء الانتخابات.

وطالب "أبو دقة"، الجميع بالانصراف أو الابتعاد عن غرفة الفرز، لإتمام عملية الفرز، وأي هجوم على غرفة الفرز قد تضطرنا إلى عمل محضر تعذر فرز ونترك اللجنة.

وأضاف في كلمته: "سأسمح لزملائي في اللجنة عدم تأجيل الفرز ولن أعاود الإشراف على انتخابات نقابة المحامين مرة آخرى".

وتابع: "لازلنا نتلقى النتائج من اللجان الفرعية وهناك أوراق 7 لجان لم تصل بعد".

وسمح رئيس اللجنة، بدخول مندوبين عن كل من سامح عاشور ورجائي عطية.

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