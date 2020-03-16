التشيك تفرض قيودًا على حرية الحركة لاحتواء تفشى فيروس كورونا

أعلنت الحكومة في جمهورية التشيك، فرض قيود على حرية الحركة على السكان داخل الجمهورية من أجل المساعدة على احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، سيطلب من مواطني التشيك عزل أنفسهم داخل المنازل، لكن القيود لن تطبق على السفر إلى العمل، والرحلات العائلية الضرورية، والمشي في الحدائق والطبيعة، وكذلك المهمات الأساسية مثل شراء الطعام أو الإمدادات الطبية، وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء أندريه بابيس خلال مؤتمر صحفي.ودخلت الاجراءات الجديدة حيز التنفيذ في منتصف ليل الأحد وستستمر حتى الساعة السادسة صباحًا (0500 بتوقيت جرينتش) من يوم 24 مارس.وبموجب القواعد، يحظر على الأجانب دخول جمهورية التشيك ويحظر على التشيكيين مغادرة البلاد، وسيجري إغلاق المطاعم والحانات والمحلات التجارية، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات، وكذلك المدارس.خلال يوم الأحد، قرر العديد من التشيكيين تخزين المواد الغذائية والمواد الأساسية، وتحديدًا، نفذت المخبوزات والأطعمة المعمرة بسرعة.وأعلنت التشيك حتى الآن عن 253 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وحتى الأن لم تحدث أي وفيات.