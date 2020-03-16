الأرجنتين تغلق حدودها على خلفية فيروس «كورونا»

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، أن بلاده ستغلق حدودها وتوقف الدراسة في كل المؤسسات التعليمية لاحتواء انتشار فيروس «كورونا» المستجد.و حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال «فرنانديز»، في مؤتمر صحفي: «لقد أغلقنا حدود الأرجنتين»، موضحا أن الإجراء يشمل فقط الوافدين إلى البلاد ولا يشمل الراغبين بالخروج منها، وسيبقى هذا الاجراء، بالإضافة إلى قرار تعليق الدارسة، مطبقين حتى 31 مارس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.