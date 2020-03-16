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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأرجنتين تغلق حدودها على خلفية فيروس «كورونا»

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:54 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، أن بلاده ستغلق حدودها وتوقف الدراسة في كل المؤسسات التعليمية لاحتواء انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

و حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال «فرنانديز»، في مؤتمر صحفي: «لقد أغلقنا حدود الأرجنتين»، موضحا أن الإجراء يشمل فقط الوافدين إلى البلاد ولا يشمل الراغبين بالخروج منها، وسيبقى هذا الاجراء، بالإضافة إلى قرار تعليق الدارسة، مطبقين حتى 31 مارس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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