رسميًا.. إعلان نتائج انتخابات "القومية للتوزيع"

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المؤسسات الصحفية القومية رسميًا نتيجة فرز الأصوات في انتخابات "الشركة القومية للتوزيع" والتي أجريت اليوم على مقاعد مجلس الإدارة والجمعية العمومية.وأسفرت النتائج عن فوز كلًا من: جمال عبدالعزيز علي في مجلس الإدارة "إداريون" بواقع ٢٠٦ أصوات، وجمال سليمان كامل بواقع ١٩١ صوت.وفاز بعضوية مجلس الإدارة "عمال" كلًا من: محمود السيد طه بواقع ١٧٥ صوتًا، وشريف عبدالله جابر بواقع ١٤١ صوت.كما فاز بمقعدي الجمعية العمومية "إداريون" كلًا من: إسماعيل المنشاوي بواقع ١٩٠ صوتًا، وسالم كامل سالم بواقع ١٧٩ صوت، كما فاز بمقعدي العمال "جمعية عمومية" كلًا من: أحمد فريد عبد السلام بواقع ١٣٥ صوتًا، ومحمد سعودي عبدالرازق بواقع ١٨٢ صوت.وأجريت الانتخابات في ثلاثة مواقع انتخابية هي: المقر الرئيسي في رمسيس، ومقر دار "الشعب" سابقًا، ومقر "دار السلام".والشركة القومية للتوزيع والنشر هي مؤسسة صحفية قومية تابعة للهيئة للوطنية للصحافة تأسست عام 1959، وهي متخصصة في توزيع الصحف والكتب والمجلات ونشرها وطبعها داخل وخارج مصر، وهي عضو أصيل في الكثير من المنظمات العالمية للطيران والشحن والملاحة.وبدأت في التاسعة صباحا عملية التصويت بانتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية في مؤسسات وكالة أنباء الشرق الأوسط والقومية للتوزيع وروزاليوسف، والمؤجلة من الخميس الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية، واستمر التصويت حتى الخامسة مساء بنفس الجداول والشروط وأماكن اللجان وكافة الإجراءات المعلن عنها من قبل.وتعد الانتخابات التي اجريت اليوم هي المحطة الأخيرة بانتخابات المؤسسات الصحفية الثمانية في ظل قانون الوطنية للصحافة الجديد رقم 179 لسنة 2018، والتي انطلقت في 5 مارس الجاري بمؤسسة الأهرام ثم تبعتها دار أخبار اليوم ودار الهلال ثم دار التحرير ودار المعارف.وتعقد الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعًا في الثانية عشرة ظهر الثلاثاء المقبل 17 مارس 2020، لدراسة نتائج انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات في المؤسسات الصحفية القومية، واعتماد النتائج وإعلانها.