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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المؤشرات الأولية لإنتخابات محامين المنيا: تفوق عطية بـ1224 صوت مقابل 1038 لعاشور

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:10 ص
رجائي عطية
رجائي عطية
المنيا ـ على حسين
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أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات المحامين بمحافظة المنيا، تفوق رجائي عطية بحصوله علي 1224 صوتًا، مقابل 1038 لسامح عاشور، بفارق 186 صوتا لصالح الأول.

وجرت الانتخابات داخل 15 لجنة بمراكز المنيا التسع بينهم 5 لجان بمدينة المنيا، ولجنتين بمركز سمالوط، ولجنتين بمركز ملوي، ولجنة بكل من مراكز: العدوة، مغاغة، بني مزار، مطاي، أبوقر قاص، دير مواس.


أظهرت نتائج الفرز الأولية باللجان حصول رجائي عطية علي 134 صوتا مقابل 167 لسامح عاشور بلجنة بندر المنيا، وفي لجنة مركز المنيا حصل عطية علي 149 صوتا مقابل 94 لعاشور وفي لجنة مركز سمالوط حصل عطية علي 239 صوتا مقابل 254 لعاشور.

وفي لجنة بندر ملوي حصل عطية علي 122 صوتًا مقابل 99 صوتًا لعاشور، وفى لجنة مركز ملوي حصل عطية على 129 صوتًا مقابل 86 صوتًا لعاشور، وفي لجنة مركز دير مواس حصل عطية علي 49 صوتًا مقابل 30 لعاشور، وفي لجنة مركز مطاى حصل عطية علي 48 صوتًا مقابل 65 لعاشور، وبلجنة مركز بني مزار حصل عطية علي 145 صوتًا مقابل 105 لعاشور، وبلجنة مركز العدوة حصل عطية علي 23 صوتًا مقابل 41 صوتا لعاشور، وبلجنة مغاغة حصل عطية علي 136 صوتًا مقابل 78 لعاشور.

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