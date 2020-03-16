ضبط مسجلين سرقا كوبري الحرفيين بالنزهة

تداول متصفحو موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» صور لمجموعة من الأشخاص «يستقل أحدهم سيارة»، حال قيامهم بسرقة السور الحديدى لكوبرى الحرفيين بدائرة قسم النزهة بالقاهرة.وبعد تقديم بلاغات بتلك الواقعة، تمكن رجال الأمن من تحديد مرتكبي الواقعة وبيانات السيارة المُستخدمة، وضبط اثنين منهم «لهما معلومات جنائية مسجلة».واعترف المتهمان بارتكابها الواقعة، وأقرا بقيامهما بتصريفهما للمسروقات لدى عمليهما «تم ضبطه» والذى اعترف بشراء المسروقات بثمن لايتناسب مع قيمتها الفعلية، وقرر صهرها لاستخدامها فى تصنيع أشياء أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم.