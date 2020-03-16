تسجيل أول حالة وفاة بـ«كورونا» فى جواتيمالا

قال وزير الصحة في جواتيمالا، إن بلاده سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا لرجل مسن عاد مؤخرا من زيارة إلى مدريد.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أوضح الوزير هوجو مونروي في مؤتمر صحفي، أن الرجل البالغ من العمر 85 عامًا عاد من إسبانيا دون أن تظهر عليه أعراض المرض، لافتًا إلى أن البلاد رصدت حالتي إصابة أخريين.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.