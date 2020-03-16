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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض: ترامب يشكر التجار لضمان توفير المواد الغذائية

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:47 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وكالات
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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مكالمات هاتفية مع أكثر من 20 مركزًا تجاريًا للمواد الغذائية ومديري التوريدات في جميع أنحاء البلاد.

وحسبما أفاد موقع "ديلي ميل" أشار البيت الأبيض إلى أن "ترامب شكر الجميع على العمل الذي قاموا به لتلبية احتياجات المواطنين، والتزامهم المستمر تجاه المجتمعات التي يخدمونها".

وأضاف أن "ترامب أكد لهم أن جميع المديرين التنفيذيين يعملون يدًا بيد مع الحكومة الفدرالية، وكذلك مع قيادة البلاد والقادة المحليين، لضمان توفير المواد الغذائية والأساسية باستمرار".

وتابع: "ذكّر الرئيس المشاركين بأن هذا نهج شامل لكل أمريكا وأن توريد البضائع لكل المتاجر التي يزودوها يمكن أن يساعد الأمريكيين على الشعور بالأمان عندما يتم ملء الأرفف بالمواد التي يحتاجونها".

وأكد ترامب، على قوة شركات التوريد في الولايات المتحدة، وأنه ليس من الضروري للمواطنين الأمريكيين تخزين الضروريات اليومية، داعيًا الجميع للبقاء على اتصال دائم به.

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