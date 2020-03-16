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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة الدقهلية: سحب 1000 عينة من المشتبه بإصابتهم بـ«كورونا»

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:45 ص
الدكتور سعد مكى
الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية
الدقهلية : عمرو الحوتى
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اكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية أن، نتيجة العينات التي تم أخذها من عدد من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ومن المخالطين للثلاث حالات المصابين من أبناء المحافظة بفيروس كورونا والموجودين بمستشفى العزل بالإسماعيلية بجانب المخالطين للحالة التي توفيت الخميس الماضي جاءت جميعها سلبية لفيروس كورنا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية خلال تصريحات صحفية له أن، عدد العينات التى تم سحبها من المشتبه بهم والمخالطين بلغت حتى الآن حوالى ١٠٠٠ عينة وجاءت جميعها سلبية، مشيرًا الى أن التحليل الواحد يتكلف ما يقرب من ١٠٠٠ جنيه لكن الدولة لا نبخل عن أى أحد فنحن نبحث عن صحة المواطن أولًا.

وأشار الى أنه، فى حالة الاشتباه أو مخالطة شخص لحالة مصابة يتم سحب عينه منه وارسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة وفي حالة وجود أى حالة إيجابية يتم نقله بسيارة ذات تعقيم لمستشفى العزل.

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