8 إصابات جديدة بـ«كورونا» فى بوركينا فاسو

سُجّلت ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في بوركينا فاسو، ما يرفع عدد المصابين إلى 15 مصابًا، بعد خمسة أيام من الإعلان عن أول إصابتين في هذا البلد الذي يقع غرب أفريقيا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال وزير الصحة، في بيان: «تلقّت وزارة الصحة، نتائج جديدة من الفحوص المخبريّة للحالات المشتبه بها، وكانت النتيجة على النحو الآتي: 8 حالات مشتبه بها من فيروس كورونا جاءت نتائجها إيجابيّة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 15 إصابة مؤكّدة».يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.