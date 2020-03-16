فنزويلا تفرض حجرًا صحيًا على 7 ولايات لكبح انتشار «كورونا»

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بفرض حجر صحي جماعي في سبع من ولايات البلاد بينها العاصمة كراكاس ابتداء من اليوم الإثنين لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.





و قال «مادورو»، في خطاب متلفز: «إنّ كل الأنشطة في ولايات كراكاس وميراندا وفارجاس وزوليا وتاشيرا وأبوري وكوخيديس ستُعلّق من الساعة الخامسة صباحًا اليوم الإثنين، باستثناء توزيع الطعام والخدمات الصحية والنقل والأمن».



