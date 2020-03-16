فنزويلا تفرض حجرًا صحيًا على 7 ولايات لكبح انتشار «كورونا»
الإثنين 16/مارس/2020 - 01:41 ص
وكالاتطباعة
أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بفرض حجر صحي جماعي في سبع من ولايات البلاد بينها العاصمة كراكاس ابتداء من اليوم الإثنين لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.
و قال «مادورو»، في خطاب متلفز: «إنّ كل الأنشطة في ولايات كراكاس وميراندا وفارجاس وزوليا وتاشيرا وأبوري وكوخيديس ستُعلّق من الساعة الخامسة صباحًا اليوم الإثنين، باستثناء توزيع الطعام والخدمات الصحية والنقل والأمن».
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.