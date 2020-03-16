إغلاق 13 مركزًا تعليميًا بحملات أمنية فى وسط الإسكندرية

شن حي وسط الإسكندرية، اليوم الأحد، حملة لغلق عدد من المراكز التعليمية (السناتر) التابعة لقسم باب شرق، بقيادة العميد فادي وديع رئيس الحي، وبالتنسيق مع إدارة وسط التعليمية، وقسم شرطة باب شرق، بمشاركة القول الأمني.وتم خلال الحملة إغلاق عدد 13 مركزًا تعليميًا بشوارع باب شرق، مناطق: "كامب شيزار، الإبراهيمية، الأزاريطة"، وتشكلت لجنة الغلق من إدارات (رخص المحلات، المتابعة _العلاقات العامة) بالتنسيق مع قسم باب شرق وإدارة وسط التعليمية.وتم وضع الشمع الأحمر بجميع تلك المنشآت وختمه بختم حي وسط، وفقًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالبدء الفوري في شن حملات مكثفة لإغلاق المراكز التعليمية، ومحال الألعاب الالكترونية، وفي إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير اللازمة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وجاري متابعة الحملات لإغلاق كافة المراكز التعليمية بنطاق الحي.