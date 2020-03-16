عمرو أديب يحذر المواطنين: لا تدفعونا لمصير إيطاليا وإسبانيا (فيديو)

حذر الإعلامي عمرو أديب المواطنين من التكدس في المحال والسوبر ماركت، تحسبًا لانتشار فيروس «كورونا» المستجد، مشيرًا إلى أن سلوكيات بعض المواطنين قد تدفعنا لكارثة في انتشار العدوى.وقال «أديب»، خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «لو بتودي الأولاد السناتر والمولات، هاضطر كصانع قرار أغلق المولات والقهاوي والمطاعم، بالعقل عشان نعيش بالعقل، انتوا بتدفعونا لمصير إيطاليا وإسبانيا».وأشار أديب إلى أن الهدف من إغلاق المدارس هو منع التزاحم، والتكدس، لكن ما يفعله المواطنون هو أنهم يتزاحمون في السوبر ماركت، بطريقة تؤدي إلى انتشار العدوى.بدورها، قالت رحمة محمود، إحدى أفراد الجالية المصرية في إسبانيا، إن الارتفاع المفاجئ في أعداد المصابين بفيروس «كورونا»، وأعداد الوفيات، جاء نتيجة انعدام الوعي، ومخالفة المواطنين لقرارات الحكومة.وأضافت «رحمة»، خلال مداخلة هاتفية مع «أديب»: «اليوم سجلت إسبانيا 100 وفيات، وألفين إصابة، لأن درجة الوعي صفر، الحكومة علقت الدراسة الناس نزلت في المولات، وخالفوا حظر تجوال، الإهمال زود العدد».ولفتت إلى أن الحكومة الإسبانية قررت عزل البلد بالكامل، والمخالف يدفع غرامة 3 آلاف يويور، والخروج يكون لشراء الغذاء أو الذهاب للصيدلية، موضحة أن الشرطة في الشارع تراقب المواطنين وتتأكد من خروجهم لتلك الأغراض فقط.