«صحة المنوفية» تشتبه فى وافد من إيطاليا بإصابته بـ«كورونا»

صرح الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بأن، مستشفى حميات شبين الكوم استقبلت مساء أمس الأحد، مواطن مصري مشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم عمل كافة الإجراءات اللازمة تجاهه، مؤكدا أنه سيتم سحب العينة منه وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة بالقاهرة للتأكد من إصابته بالمرض من عدمه.وأوضح الحفناوي أن، المشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، أجريت له الفحوصات الطبية اللازمة أثناء عودته من إيطاليا، وأظهرت النتائج وقتها "سلبية" إصابته بالفيروس؛ إلا أنه شعر بالإعياء فجأة، وبناء عليه تم حجزه داخل مستشفى حميات شبين الكوم.وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، حديث القدوم من إيطاليا ويقيم بمدينة تلا، وحالته الصحية في الوقت الحالي جيدة للغاية، وأنه تم حجزه بعدما شعر ببعض الإعياء، وظهرت عليه أعراض الإصابة بكورونا، ولذلك سحبت العينة منه وأرسلت إلى الوزارة للتأكد إذا كانت "إيجابية" أم "سلبية".