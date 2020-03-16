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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نبيل عبد السلام: عملية الفرز تتم بدون وجود مندوبى رجائى عطية

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:07 ص
نبيل عبد السلام
نبيل عبد السلام
الحسين عبيد و محمد جعفر
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قال نبيل عبد السلام، المرشح لعضوية مجلس النقابة، والقيادي بقائمة الإصلاح، إن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، تجري الآن عملية الفرز بدون وجود أي من مندوبي رجائي عطية.

وأكد أنه لن يتم السماح بتزوير إرادة المحامين، وأن كافة المؤشرات الأولية تشير إلى نجاح رجائي عطية بفارق كبير من الأصوات.

وكان تجمهر عدد من أنصار سامح عاشور، المرشح على مقعد نقيب المحامين أمام مقر النقابة العامة، مردّدين هتافات مؤيدة لرئيس اتحاد المحامين العرب قائلين: «النقيب هو النقيب سامح عاشور».

ونشبت مناوشات بين مؤيدي ومعارضي عاشور أمام النقابة العامة؛ بسبب رغبة أنصاره في الدخول إلى مقر الاقتراع وسط رفض أمن النقابة.

وفتحت اللجان الانتخابية، مساء الأحد، أبوابها أمام الناخبين من المحامين وسط تشديدات أمنية مكثفة أمام اللجان الانتخابية بمقر نقابة المحامين ومحيط شارع رمسيس من قبل قوات الشرطة.

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