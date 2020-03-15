جمال شعبان يوضح معلومات هامة عن استخدام الكمامات

شرح الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق وأستاذ كهرباء القلب، كيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة.وأكد شعبان خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أهمية أن يكون الوجه الأزرق للكمامة هو الجانب الخارجي الظاهر كونه غير قابل للامتصاص، بعكس الجانب الأبيض الذي يكون ملاصقا للفم، مشيرا إلى أن استخدام الكمامة يجب ألا يتجاوز 3 ساعات حتى لا تكون مصدرا للعدوى.وأردف: «ارتداء الكمامة مهم في المستشفيات وفي حالة التأكد من إصابة شخص ما بكورونا، كون الفيروس لا ينتقل عبر النفس».وحذر شعبان، من خطورة الشيشة في نقل العدوى بفيروس كورونا، وطالب بمنعها في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، معلقا «الوقاية تغني عن العلاج».وأكد أهمية تنظيم الأسواق الشعبية المزدحمة لتقليل الزحام والاحتكاك، مطالبا بإلغاء البصمة في كافة الشركات والمؤسسات لمواجهة فيروس كورونا.