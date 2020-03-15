أمانى الخياط تكشف تفاصيل اجتماع تنظيم الإخوان الإرهابى ضد مصر(فيديو)

قالت الإعلامية أماني الخياط، إن الإرهابي يحيى حامد وعدد كبير من قيادات التنظيم الإرهابي اجتمعوا مؤخرًا لتنسيق خطة العمل بين خلايا الإخوان، ولتلقي التمويلات اللازمة لأنشطتهم وإشباع رغباتهم المادية.وأضافت «الخياط»، ببرنامج «الكبسولة»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الاجتماع الذي عقده قيادات الإرهابية ناقش كيف أن التنظيم بخلاياه الإعلامية والمسلحة ستحاول التسلل من جديد وضرب الاستقرار في مصر، ومن أمثلة ذلك تأجير المقاول الهارب محمد علي من قبل الإخوان لصناعة الصورة التى يريدون المتاجرة بها.وتابعت: كما ناقش الاجتماع تفعيل ما تسمى بـ«مجموعة العمل الوطني المصري» وفق منظورهم، هذا الكيان الذي أسسه التنظيم الإرهابي، لتجديد وجه التنظيم الإعلامي، وهذه الكيانات الهدف منها جميعًا مصر، ومحاربة مصر لكي يحصلوا على التمويل والمال.