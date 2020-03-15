برلمانى يطالب بمنع الشيشة فى المقاهى وغلق قاعات الأفراح

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب إدكو وأبوحمص، وأمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بإصدار قرار بإغلاق جميع دور المناسبات وقاعات الأفراح حتى نهاية شهر مارس الجاري، نظرًا للظروف الراهنة، وضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة خطر فيروس كورونا.كما طالب "زين الدين"، بإصدار قرار بمنع تدخين الشيشة في المقاهي بصفة نهائية، وفرض غرامات كبيرة على من يخالف ذلك.وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات، إلى ضرورة مراقبة المحلات والمطاعم والتأكد من أنها تتبع تعليمات النظافة العامة، علاوة على رفع كافة الإشغالات والأسواق العشوائية وتطهير أماكنها وتطهير المباني الحكومية والمساجد والكنائس.