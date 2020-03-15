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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير العدل: تطهير وتعقيم المحاكم مرتين يوميًا

الأحد 15/مارس/2020 - 11:44 م
عمر مروان
عمر مروان
أحلام عبدالرحمن
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قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه تم تأجيل الدعاوي التي تنظرها المحاكم، وليس إيقاف العمل في المحاكم، مشيرا إلى أنه سيتم تأجيل القضايا لجلسات قادمة.

وأضاف مروان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المواطن لن يخسر شيئا سواء حضر أو لم يحضر لأن القضية سيتم تأجيلها ولن يتم شطب أي دعاوي وعلى المواطن معرفة موعد الجلسة الجديدة.

وأوضح أن سبب التأجيل هو انعقاد الجلسات تقام في مكان مغلق يمكث فيه مئات الأشخاص القادمين من أماكن مختلفة، ولهذا كان لا بد من تأجيل تلك الجلسات للحد من الزحام ومن ثم تقليل فرص انتقال فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ القرار بالتوافق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.

وأردف وزير العدل، أن القضاة يذهبون للمحاكم ويتابعون العمل الإداري ويؤجلون القضايا، لافتا إلى أنه يتم استقبال الطعون ودفع الغرامات والمصاريف، حيث إن هذه الأعمال لا تحدث نوعا من الزحام.

ونوه إنه أصدر الأسبوع الماضي توجيهات للمحاكم على مستوى الجمهورية للتنسيق مع مديريات الصحة لوضع الإرشادات الطبية الخاصة بفيروس كورونا في أماكن بارزة داخل المحاكم.

وأضاف أنه يتم التطهير والتنظيف في المحاكم ما لا يقل عن مرتين يوميا، بواسطة شركات متخصصة تقوم بعملية التطهير والتعقيم، وتشمل عمليات التعقيم كل من القاعات ودورات المياه والطرقات والسلالم حتى القضاء على أي احتمالية لنقل العدوى بفيروس كورونا.

وأكد المستشار عمر مروان، أن تأجيل الدعاوي مرة أخرى «وارد»، لافتا إلى أن يسير في اتجاه الدولة وتطبيق التعليمات التي تصدر عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.

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